Картина дня

Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Хабаровского края
Уголовное дело убийцы Андрея Драчева в Хабаровске передали в суд
Жуткое ДТП на трассе Чита - Хабаровск унесло жизнь водителя, еще трое человек - в больнице
Обвинение запросило 14 лет колонии для экс-главы "Дальспецстроя" Хризмана
Бывшего замначальника полиции за взятку в 1,5 млн рублей осудят в Хабаровске
Потерявшийся из-за метели в Хабаровском крае междугородний автобус с пассажирами нашелся

«Новогоднее настроение» подарила «Роснефть» хабаровским автолюбителям
Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
"Бизнес-няня" поздравляет клиентов и партнеров проекта с наступающим Новым годом
Аппетит приходит во время зимы: самые вкусные новинки от «Молли»

Видеосюжеты

Хабаровчанин Николай Журавлев вышел в финал экстремального шоу «Русский ниндзя»

Фоторепортажи

Победителя конкурса рисунков «Дом моей мечты» определили в Хабаровске 15
Особенности работы мобильной лаборатории качества нефтепродуктов показала «Роснефть» 20
Уронили Запад: хабаровский «Амур» начал домашнюю серию с победы над рижским «Динамо» 42
Ресторан Sopka с шиком презентовал новое меню осень-зима 2017/18 21
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Все Новости

09:30 Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Хабаровского края
09:00 ТОП-5 согревающих зимних напитков от редакции ИА AmurMedia: от сбитня до клюквейна
07:00 Гороскоп на 29 декабря: Близнецам пора в магазин, Овнам - навести порядок, а у Весов аврал
00:30 А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме
00:00 Анонсы событий Хабаровского края на пятницу, 29 декабря
28 декабря, 20:00 На ночь глядя: зарплаты министров, с дырой между глаз, отказ от оливье и битва со свиньей
28 декабря, 19:00 Александр Соколов: в уходящем году было много важных событий.
28 декабря, 18:30 Встречаем Год Собаки: смените покрывала, наденьте золото и брызните талой водой на собаку
28 декабря, 18:25 ТОП-10 самых заметных отставок и назначений в Хабаровском крае в 2017 году
28 декабря, 18:00 Победителей конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» наградили в Хабаровске
28 декабря, 17:30 Хабаровчанам на заметку: опасности, подстерегающие домашних питомцев в новогоднюю ночь
28 декабря, 17:00 Жителя Хабаровска осудили за то, что выбивая денежный долг, он выбил должнику глаз
28 декабря, 16:30 «Новогоднее настроение» подарила «Роснефть» хабаровским автолюбителям
28 декабря, 16:00 Вячеслав Шпорт выступит с ежегодным обращением к органам власти и бизнесу
28 декабря, 15:30 Хабаровчанам на заметку: 10 новогодних эко-советов от WWF России
28 декабря, 15:15 Уголовное дело убийцы Андрея Драчева в Хабаровске передали в суд
28 декабря, 15:00 У «Славды для малышей» появились новые лица
28 декабря, 15:00 Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
28 декабря, 14:30 Жуткое ДТП на трассе Чита - Хабаровск унесло жизнь водителя, еще трое человек - в больнице
28 декабря, 14:10 За членистоногих в подвале МКД хабаровской «управляйке» ООО «ДВ-Союз» грозит наказание
Гороскоп на 28 декабря: Водолеи ленивы, Козероги эмоциональны, у Львов самый удачный день
Прогноз звезд от хабаровского астролога Оксаны Рыкаловской
Политологи: у Шпорта и Соколова велик шанс уйти на повышение до выборов губернатора и мэра
Однако они не уйдут, пока не решен вопрос с преемником
Как у Путина: "нехорошие" зеленые папки открыли политэксперты Хабаровского края
Туда попадут самые проблемные вопросы, которые могут принести власти неприятные сюрпризы на выборах
Страстный и уникальный: что из себя представляет новый Lexus LS
Карточки AmurMedia: уменьшаем сумму коммунальных платежей за счет правильного ремонта
Карточки AmurMedia: Какие меры господдержки можно получить при рождении ребенка?
Хабаровская компания запускает IT проекты мирового уровня

29 декабря

В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Хабаровске образован Железнодорожный район

Цитата дня
«Соприкасаясь с Амуром, многие из охотников и землепашцев превращались вскоре исключительно в рыбаков. Замечательные свойства этой мощной богатой реки целиком тому благоприятствовали»
Всеволод Сысоев, дальневосточный писатель

ЦИФРА ДНЯ

157 вагонов

отправили трудящиеся Хабаровского края на фронт в 1944 году
из книги "Хабаровск"

Фото дня
Городские легенды: Сундук с золотом, зарытый в центре Хабаровска

Годы японской оккупации Дальнего Востока оставили следы в городе (ФОТО)

Бизнес
Контрольно-надзорные органы должны нести ответственность за инвестклимат Хабаровского края
Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом мира
Новые паромы и Хабаровский аэропорт: проекты из региона получат финансирование от ФРДВ
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу

Общество
ТОП-5 согревающих зимних напитков от редакции ИА AmurMedia: от сбитня до клюквейна
Гороскоп на 29 декабря: Близнецам пора в магазин, Овнам - навести порядок, а у Весов аврал
Анонсы событий Хабаровского края на пятницу, 29 декабря
На ночь глядя: зарплаты министров, с дырой между глаз, отказ от оливье и битва со свиньей

Спорт
А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме
Хабаровский ХК «Амур» схлестнется с московским «Спартаком»
Лучших спортсменов наградили в Хабаровске
Экс-тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян возглавил приморский ФК "Луч-Энергию"

Политика
Александр Соколов: в уходящем году было много важных событий.
Вячеслав Шпорт выступит с ежегодным обращением к органам власти и бизнесу
Осенняя сессия СовФеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн: Гостайну в период действия санкций надо охранять более жестко

Происшествия
Жителя Хабаровска осудили за то, что выбивая денежный долг, он выбил должнику глаз
Уголовное дело убийцы Андрея Драчева в Хабаровске передали в суд
Жуткое ДТП на трассе Чита - Хабаровск унесло жизнь водителя, еще трое человек - в больнице
Бывшего замначальника полиции за взятку в 1,5 млн рублей осудят в Хабаровске

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Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам
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